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«التحالف»: العمليات الجوية أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية جنوب محافظة مأرب اليمنية.

وقال «المالكي»: «نفذنا 118 استهدافا لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية، خلال الـ 96 ساعة الماضية»، مشيرا إلى تدمير15 آلية عسكرية للمليشيا، إضافة إلى مقتل أكثر من 400 عنصر إرهابي.

وطالب «المالكي»، المنظمات الأممية وغير الحكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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