شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: العمليات الجوية أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية جنوب محافظة مأرب اليمنية.

وقال «المالكي»: «نفذنا 118 استهدافا لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية، خلال الـ 96 ساعة الماضية»، مشيرا إلى تدمير15 آلية عسكرية للمليشيا، إضافة إلى مقتل أكثر من 400 عنصر إرهابي.

وطالب «المالكي»، المنظمات الأممية وغير الحكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.