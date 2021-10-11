شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جسر الملك خالد في سكاكا بـ 32 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أمس، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المشروع أمين المنطقة م. عاطف الشرعان، ومسؤولو الأمانة.

واستمع سموه إلى شرح من م. الشرعان عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار، وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارين للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة - مسار في كل اتجاه - ليصل العرض الكلي للطريق إلى أكثر من 39 مترا، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 مترا.

ونوه أمير منطقة الجوف بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات للمواطنين، موجها مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدد دون تأخير ووفق أفضل المواصفات.