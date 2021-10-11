شكرا لقرائتكم خبر عن تغطي 60 % من حاضرة الدمام.. 9 مشروعات لتصريف مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عن جاهزية عدد من المشاريع الخاصة بتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام. وبيَّن أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار حوالي 60 % في حاضرة الدمام.

ونوه إلى الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، لخدمة أحياء: «بدر، وأحد، والنور، والخالدية، وثقب أفقي بشارع عمر بن الخطاب»، إضافة إلى وحدات ضخ بالخالدية وشارع الأشرعة بالشاطئ، وحي الواحة، وشبكات انحدار بنفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، وخط طرد قطر 1400 ملم، لرفع كفاءة محطة ابن خلدون، بالإضافة لمشروع تصريف مياه الأمطار م11 ج1 بالدمام المرحلة الأولى وهي خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى الخليج العربي بطول 16.885 كم، لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية.

وأشار إلى الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار م9 ج4 بالدمام، لأحياء: «الشاطئ، مواقع بحي بدر، الخالدية الجنوبية، حي الخالدية الشمالية، محطة ضخ بحي الشاطئ»، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار م9 ج2 بالدمام، الذي يخدم أحياء النزهة والفردوس، ومشروع حي الضباب، والمرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام، إضافة إلى المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد بالدمام.

ولفت م. الجبير إلى المشاريع الجاري الانتهاء منها وستدخل الخدمة هذا الموسم، وتتمثل في المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد بالدمام، والمرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد بالدمام.