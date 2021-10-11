شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 5 أحياء بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت الهيئة الملكية بالجبيل، خطة لتطوير الأحياء الشرقية، بالجبيل الصناعية، التي تضم الحويلات، واللؤلؤ، والشاطئ، والبحر، وينبع، وتقع على مساحة 500 هكتار.

ومن المقرر البدء في أعمال تطوير منطقة الأحياء الشرقية حال الانتهاء من الدراسات التخطيطية مباشرة.

وتعمل الهيئة على إعادة تطوير هذه المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، لتشمل إنشاء مرافق خدمية واقتصادية متنوعة، وذلك ضمن خطة لتطوير الأحياء القديمة في مدينة الجبيل الصناعية.

وتسعى الهيئة الملكية إلى توفير العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، التي تلبي احتياجات سكان مدينة الجبيل الصناعية والعاملين فيها من خلال تطوير الأحياء السكنية ومجمعات العمال، وتدشين مراكز التدريب، والمدارس العالمية، إضافة إلى منطقة مخصصة لمكاتب الشركات، إلى جانب فنادق ودور ضيافة، ومراكز بيع تجزئة متنوعة، ومراكز ترفيهية، وواجهة بحرية.