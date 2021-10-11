شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مستفيدة من فعاليات «امرأة وفية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مكتب وفاء بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، فعاليات ملتقى «امرأة وفية 2»، الذي عقدته بالتعاون مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وإدارة التوجيه والإرشاد، بحضور 120مستفيدة من أمهات أبناء شهداء الواجب، ومنسوبات التعليم عن بُعد.

ووجهت مدير مكتب وفاء بوزارة التعليم بالرياض غادة الوعلان الشكر لأمهات شهداء الواجب، مثنية على تحملهن أعباء مسؤولية تربية أبنائهن بعد رحيل الآباء.

واستعرضت د. هديل الجويعي المحاضر بقسم المحاسبة وخدمة المجتمع، تخصص المحاسبة والمالية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، محور «الوعي المالي»، الذي شمل: إدارة ميزانية المنزل، والخطوات الضرورية لإعدادها، وأسباب العجز في ميزانية الأسرة والحلول المقترحة لعلاجه، والعوامل المؤثرة، والادخار.

وقدم الملتقى تجربتين ناجحتين ثريتين في الاستثمار المالي، في مجال عمل الأسر المنتجة من خلال رؤوس أموال بسيطة من مكونات المنزل وتصنيع المواد الغذائية المتنوعة بهدف زيادة دخل الأسرة واستغلال أوقات الفراغ فيما هو مفيد ومثمر.