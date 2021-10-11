شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أرامكو السعودية يطلع على تقنيات ”الخليج 365” ومنصاتها الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر الوليد بن حمد آل مبارك، وفدا من شركة أرامكو السعودية يترأسه المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد الملحم، يرافقه المدير العام للشؤون العامة بالوكالة طلال المري، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بالوكالة عبدالعزيز الشلفان، ومدير قسم العلاقات الإعلامية بالوكالة عمر بدر.

وتناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات الطابع المشترك بين الجانبين.

واصطحب «آل مبارك» ورئيس التحرير عمر الشدي، ومدير عام دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر حسن الهديب، المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية ومرافقيه في جولة على أقسام التحرير، تعرفوا خلالها على آلية دورة عمل مختلف الأقسام في صالة التحرير من صياغة الخبر بالديسك والإجازة ثم الإخراج الفني وتنفيذ الصفحات وصولا إلى مرحلة الطباعة، كما تجوّل الوفد في المبنى، واستمعوا لشرح عن دورة العمل الرقمية في ”الخليج 365” عبر جميع منصاتها الهادفة لمواكبة أحدث التقنيات في المجال الإعلامي وكافة متغيرات العصر لتلبية تطلعات القراء.