شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التعافي من «كورونا» لا يغني عن تلقي الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن التعافي من الإصابة السابقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لا يغني عن تلقي جرعتي التحصين، مشددا على أهمية إتمام التطعيم للحماية من الفيروس ومتحوراته.

وأضاف «العبدالعالي» خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا بمشاركة المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، إن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز الـ 43 مليونا، مشيرا إلى تحصين 19.7 مليون شخص بجرعتين.

وأعلن تسجيل 59 ‏حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 547591 حالة، منها 139 «حرجة»، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 536626 حالة، بإضافة 41 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8745 حالة بإضافة حالتي وفاة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن هناك 750 ألف مستفيد من وسائل النقل في المملكة سواء الحافلات أو النقل التعليمي والسياحي وسيارات الأجرة أو من خلال القطارات والعبارات، وللحفاظ على سلامة المستفيدين تم اشتراط الجرعتين للاستفادة من هذه الوسائل.

وأوضح أنه جرى توجيه المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، وألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات عن 50%، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة. وأضاف «الزويد» إنه جرى خلال شهر سبتمبر الماضي فحص 90720 وسيلة نقل ميدانيا، وضبط 145 مخالفة للإجراءات الوقائية.