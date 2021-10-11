شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثانيا.. 23 ألف مخالفة للاحترازات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الداخلية لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا عن تسجيل 23185 مخالفة، في الفترة من 26 / 2 / 1443هـ حتى 3 / 3 / 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8914، تلتها المنطقة الشرقية بـ4002، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2202، ومنطقة القصيم بـ1806، ومنطقة المدينة المنورة بـ1775، ومنطقة الجوف بـ1285، ومنطقة حائل بـ972، ومنطقة الحدود الشمالية بـ594، ومنطقة عسير بـ411، ومنطقة الباحة بـ393، ومنطقة جازان بـ 391، ومنطقة تبوك بـ351، ومنطقة نجران بـ89 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.