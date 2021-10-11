شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل مدير مكافحة المخدرات سابقا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية سابقا اللواء أيمن العزاوي، بمناسبة إحالته للتقاعد.

ورفع اللواء العزاوي الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة التي ساهمت في إنجاح أعمال إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة وحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات والقبض على مروجيها.