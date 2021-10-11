مسؤول يوضح شروط التقديم على احتضان الأطفال.. دعم مادي للأسر المحتضنة

الرياض - محمد عبدالله - كشف ضيف الله النعمي، مدير عام جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، طريقة التقديم لاحتضان أحد الأطفال، مشيرًا إلى أن الأسرة المحتضنة تحصل على دعم شهري يصل إلى 3 آلاف ريال.

وقال النعمي في تصريحات لقناة «روتانا»: «شروط الحصول على الاحتضان، أن تكون الأسرة سعودية وعمر الزوجين أقل من 50 عامًا (خاصة الزوجة)، وأن يكون الزواج بينهما 5 سنوات فأكثر».

وأضاف: «يتم تقييم الأسرة اجتماعيًا، نفسيًا ماليًا وصحيًا، وفي حالة تجاوز التقييم، تنتقل الأسرة لمرحلة التأهيل للاحتضان وهي عبارة عن برنامج تجريبي لمدة 5 أيام ثم استلام الطفل المحتضن».

وتابع: «الجمعية تقوم بدورها بعد الاحتضان، لمتابعة حالة الطفل، ودعم الطفل، وهناك أمور تحصل عليها الأسرة من قبل الجمعية».

وواصل: «تحصل الأسرة على مبلغ 2000 ريال شهريًا حتى يصل الطفل إلى 6 سنوات، ثم تحصل على 3000 ريال شهريًا بعد تجاوز الـ6 سنوات، ومتابعتنا مهمتها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة، حتى يصل الطفل إلى مرحلة المراهقة».

وأتم: «أوجه الدعوة لكل أسرة قادرة وراغبة على الاحتضان أن تتقدم للحصول على الطفل، ويستطيع أي شخص أن يتقدم للجمعية عبر الإنترنت عبر موقع الجمعية الرسمي أو حساب موقع تويتر، والأولوية للأسر غير المنجبة».

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