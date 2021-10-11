المرور يقبض على قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر

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إزالة ميدان البيعة التاريخي في جدة
تحركت الرافعات والآليات نحو دوار البيعة التاريخي في منطقة البلد للبدء في أعمال إزالة مجسم ميدان البيعة ضمن تحسين المرافق العامة في...
إجراء واحد لمنح الأراضي
أكد مدير عام التحول الرقمي في أمانة الأحساء المهندس محمد الفقير، استحداث خدمة إلكترونية، تُعزز من تطوير الأنظمة الإجرائية في...
حوادث الدراجات خارج اختصاص الأمانات
بعد تكرار حوادث الارتطام بين الدراجات الهوائية والمتنزهين في المماشي العامة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل...
76 مليونا لمشاريع بيئية في الأحساء
كشف القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية تنفيذ 4 مشاريع بيئية «مائية وصرف صحي» جديدة في محافظة الأحساء بتكلفة تجاوزت 75.7 مليون ريال؛...
الصفر يبهج المدينة
سجلت المدينة المنورة، أول أمس، صفرا بحالات إصابات كورونا كأول مرة منذ مارس 2020؛ أي بعد عشرين شهرا من تسجيل أول إصابة، في حين شهدت...
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