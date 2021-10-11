المرور يقبض على قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر

" /> " /> إزالة ميدان البيعة التاريخي في جدة تحركت الرافعات والآليات نحو دوار البيعة التاريخي في منطقة البلد للبدء في أعمال إزالة مجسم ميدان البيعة ضمن تحسين المرافق العامة في... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 04 ربيع الأول 1443 هـ 04 ربيع الأول 1443 هـ

إجراء واحد لمنح الأراضي أكد مدير عام التحول الرقمي في أمانة الأحساء المهندس محمد الفقير، استحداث خدمة إلكترونية، تُعزز من تطوير الأنظمة الإجرائية في... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 04 ربيع الأول 1443 هـ 04 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> حوادث الدراجات خارج اختصاص الأمانات بعد تكرار حوادث الارتطام بين الدراجات الهوائية والمتنزهين في المماشي العامة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 04 ربيع الأول 1443 هـ 04 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> 76 مليونا لمشاريع بيئية في الأحساء كشف القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية تنفيذ 4 مشاريع بيئية «مائية وصرف صحي» جديدة في محافظة الأحساء بتكلفة تجاوزت 75.7 مليون ريال؛... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 04 ربيع الأول 1443 هـ 04 ربيع الأول 1443 هـ

الصفر يبهج المدينة سجلت المدينة المنورة، أول أمس، صفرا بحالات إصابات كورونا كأول مرة منذ مارس 2020؛ أي بعد عشرين شهرا من تسجيل أول إصابة، في حين شهدت... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 04 ربيع الأول 1443 هـ 04 ربيع الأول 1443 هـ

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