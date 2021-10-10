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«التعاون الإسلامي»: ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة الإرهاب

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الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي تعرض له موكب محافظ عدن ووزير الزراعة في اليمن، معبرة عن استنكارها لهذه العملية الإرهابية الدنيئة التي أودت بحياة مرافقين للمسؤولين الحكوميين وإصابة آخرين.

وقدمت الأمانة خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، مشددة على ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة الإرهاب وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية اتفاق الرياض، داعية إلى ضرورة استكمال تنفيذه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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