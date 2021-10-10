شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. وزير العدل يزور روسيا لتعزيز العلاقات القضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، يلتقي خلالها بنظيره وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشنكو، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التي تدعم التعاون بين البلدين، في المجالات العدلية والقضائية، والاطلاع على التجارب العدلية الدولية.

كما ستشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في روسيا، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطويره بين الجانبين.

فيما سيلتقي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من كبار المسؤولين، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.