مسك الخيرية تختتم برنامج «صوت الشباب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 17 ألف شاب وشابة وأكثر من 30 ألف مسجل من مختلف مناطق المملكة، اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي أمس برنامج «صوت الشباب»، الذي انطلقت أعماله في الأول من أغسطس الماضي، وحط رحاله في منطقتي الجوف وجازان ثم أخيرا بمحافظة الأحساء.

وتضمن البرنامج رحلة افتراضية ثرية تألفت من 27 ألف ساعة تدريبية، بهدف تنمية مهارات الحوار والتواصل والتفكير النقدي عند الشباب السعودي. وانطلق الحفل الختامي الذي عقد في مقر المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء، بكلمة لمحافظ الأحساء، أكد فيها أهمية برنامج «صوت الشباب» في تعزيز قدرات شباب وفتيات المحافظة في التواصل والإقناع، وإمكانية مشاركتهم الفعالة في مستقبل المملكة من خلال تجاربهم وأفكارهم، لافتا سموه الانتباه إلى أن مرحلة الشباب تتميز بالقوة والحيوية وتفتح العقل وتفجر المواهب والبحث والتفكير.

ونوه بسعي مؤسسة مسك الخيرية للأخذ بيد المبادرات القيمة والتشجيع على الإبداع بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في العقل البشري بقيادة رئيس مجلس الإدارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

من جهتها أوضحت المدير العام للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة «مسك الخيرية»، ديمة آل الشيخ، أن برنامج «صوت الشباب» انطلق بهدف تعظيم قيمة الحوار بين الشباب، ليكونوا مواطنين فاعلين في تنمية مناطقهم، مفيدة بأن البرنامج كان رحلة افتراضية متألفة من 27 ألف ساعة، بمشاركة 17 ألف شاب وشابة حول المملكة.من جانبه بين المدير العام للتواصل المجتمعي والأبحاث في «مسك الخيرية» أن البرنامج قدم 20 ساعة تدريبية لكل مشارك متأهل على ثلاث مراحل، صممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق، مشيرا إلى أن الباب ما زال مفتوحا لأسابيع إضافية للاستفادة من البرنامج.