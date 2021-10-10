شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة لا تحمي من متحور دلتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، وبخاصة في المملكة التي تسجل تراجعا كبيرا وانخفاضا في تسجيل الحالات وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، لافتا إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليونا و300 ألف جرعة، كما استكمل التحصين نحو 20 مليون شخص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض، بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعاف من إصابة سابقة، لديهم مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تماما وغير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدا المتحورات وبخاصة متحور «دلتا»، مؤكدا أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين.

وأضاف «إن 59 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) قد سجلت؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 547591 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2220 حالة نشطة، فيما بلغ الحالات الحرجة 139 حالة حرجة»، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 536626 حالة بإضافة 41 حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات 8745 حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن الهيئة العامة للنقل تسعى لتوفير رحلات آمنة وصحية في مختلف وسائل النقل سواء النقل، موضحا أن لدينا اليوم أكثر من 750 ألف مستخدم يوميا لوسائل النقل العام في المملكة، وتشمل الحافلات سواء في الرحلات بين المدن أو داخلها، أو النقل التعليمي أو السياحي أو سيارات الأجرة أو الرحلات التي تتم عن طريق تطبيقات نقل الركاب، إضافة إلى ذلك القطارات كقطار الشرق والشمال وأيضا قطار الحرمين والعبارات بين جازان وفرسان.

ونوه أنه للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمساهمة في الوصول إلى مجتمع آمن وصحي لن يسمح باستخدامها إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة والمعلنة في موقع هيئة الصحة العامة.

