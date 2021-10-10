أغلب إصابات أطفال المملكة بسبب السقوط وحوادث السيارات

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وجرت مراجعة 54 دراسة نشرت بين عامي 2000م و2020م، خلال الدراسة التي أعدها مجموعة من الباحثين السعوديين رأستهم الدكتورة الباحثة هديل البديوي.
وبينت أن البحث الأولي تضمن 3384 دراسة، بينما استبعد 3330 منشورا لكونها غير ذات صلة أو مكررة، وتقييم 54 دراسة، حققت منها 36 دراسة معايير الاشتمال، وكان مجموع المشمولين بالدراسة فيها 20,136 مشاركا، من بينهم 13,890 من الذكور ويشكلون 69%، و5596 من الإناث 27.8%، وأجريت21 دراسة في المنطقة الوسطى - الرياض والتي تمثل غالبية الدراسات بـ58%. أما باقي الدراسات، فقد أجريت 5 دراسات في المنطقة الشرقية، وأربع، وواحدة في المنطقة الغربية، والجنوبية، والشمالية على التوالي. وأجريت دراستان في مناطق عدة من السعودية.
يذكر أنه شار ك في الدراسة الباحثون هديل البديوي، ونوف آل سعود، والدكتور عبدالحميد قشقري، والدكتور عذى القنيبط، والدكتور سالم البلوي، والدكتور سليمان الغنام.
نتائج الدراسة
إصابات عامة
- العينة 11,675 طفلا
- إصابات عرضية 24,7%
- سقوط 31,9%
كسور
- العينة 865 طفلا 37 %
الحروق
- العينة 1380 طفلا
- التعرض للهب 52.1%
- الحروق 36,4%
حوادث السيارات
- العينة 1212 طفلا
- 71 % تعرض لها مشاة
- 27 % تعرض لها راكبو سيارات
- 38 % إصابات في الرأس والعمود الفقري
- 24 % إصابات في الوجه
إصابات في الفم والأسنان
- العينة 2454
- 39.5 %
- إصابات في الفم والأسنان بسبب السقوط
التعرض للسموم
- العينة 2550 طفلا
- تسمم بالأدوية 39.9%
- تسمم بمنتجات منزلية سامة 25.7%
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