«اعرف خياراتك» حملة تكشف بدائل الأدوية وأسعارها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوعية المستهلك بخدمة معرفة أسعار الأدوية وبدائلها عبر تطبيق «طمني»، نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية بعنوان «اعرف خياراتك» في منطقتي الرياض والشرقية.

وتركز الحملة على التعريف بالطريقة الصحيحة لقراءة البيانات على علبة الدواء، وكيفية التعرف على سعر الدواء، والخيارات والبدائل المتوفرة من خلال قراءة الرمز الشريطي «الباركود» المطبوع على العلبة.

وتتضمن الحملة جناحا توعويا تتوفر فيه عينات لأدوية مختلفة، بهدف شرح بدائل الأدوية، وطرق التعرف على أسعارها والفروقات بينها، مع وجود صيادلة مختصين للإجابة على استفسارات الزوار.

ويتزامن مع الحملة وجود مواد توعوية مطبوعة والكترونية في بعض الصيدليات الأهلية؛ وذلك للتوعية بطرق معرفة الأسعار والبدائل المتوفرة للأدوية، ويمكن للمستفيدين تحميل تطبيق «طمني» المتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد» من خلال الرابط (https://tameni.sfda.gov.sa).

ويوفر تطبيق «طمني» التابع لـ»الهيئة» معلومات حول بدائل الأدوية المعتمدة، مما يجعل المستهلك على دراية واطلاع بأسعار الأدوية وبدائلها قبل الشراء، من خلال قراءة «الباركود» المطبوع على العلبة، عن طريق التطبيق.

ويتيح «طمني» إرسال الاستفسارات أو الشكاوى أو البلاغات عن عدم توافر الأدوية، ويسهل التطبيق من البحث عن المنتجات الدوائية والغذائية والأجهزة الطبية بواسطة الاسم أو الباركود، ويوفر نصائح ومعلومات دقيقة ومهمة حول تلك المنتجات.

وكانت «الهيئة» قد ألزمت شركات الأدوية أخيرا بوضع السعر على علب الأدوية من خلال «الباركود»، مع اختيار طباعة السعر على العبوات؛ وذلك بهدف ضمان توفر الدواء في نقاط البيع، وعدم سحبه لتعديل السعر المطبوع، ولضمان التعديل الفوري لأسعار الأدوية الكترونيا عند تحديثها من قبل «الهيئة»، والسماح بمجال التنافس بين الشركات للبيع بأقل من السعر المحدد من «الهيئة» دون السماح لهم بالزيادة عليه، إذ تعد تسعيرة «الهيئة» هي السقف الأعلى للسعر.

وتستمر «الغذاء والدواء» في حملتها التوعوية من خلال إقامة أجنحة في منطقة مكة المكرمة وجازان وتبوك خلال الأيام المقبلة.

تطبيق طمني يوفر:







معلومات حول بدائل الأدوية المعتمدة



معرفة الاسم العلمي والتجاري للمنتج



طريقة ودواعي الاستعمال



الشكل الصيدلاني



مدة الصلاحية



ظروف التخزين المناسبة للمنتج



نوع وحجم العبوة



هل يحتاج المنتج إلى وصفة طبية أم لا؟