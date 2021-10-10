«تقويم التعليم» تعتمد 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجا أكاديميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجا أكاديميا، خلال الربع الثالث من العام2021م، واشتملت على 6 مؤسسات تعليمية حكومية وأهلية، و61 برنامجا أكاديميا في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ومنحت الهيئة شهادات اعتماد مؤسسي مشروط لكل من جامعة الحدود الشمالية، وكليات الرؤية بالرياض، وجامعة جدة، وكليات الأصالة، والجامعة العربية المفتوحة، وقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع، كما وافقت الهيئة على تحويل اعتماد جامعة أم القرى وجامعة حائل وجامعة الأمير محمد بن فهد من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل، إضافة إلى تحويل اعتماد برنامج المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك سعود، وبرنامج التغذية الإكلينيكية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى اعتماد كامل بعد استيفاء شروط الاعتماد.

وحصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على اعتماد لبرامج الإدارة، والمحاسبة، والاقتصاد، والفنون البصرية، كما اعتمدت الهيئة برنامجا بجامعة جازان في التمريض، إضافة إلى ثلاثة برامج بجامعة دار العلوم في إدارة الموارد البشرية، والتسويق، والإدارة المالية والبنوك، وفي جامعة المجمعة حصل برنامجان على الاعتماد الأكاديمي، هما علوم الحاسب الآلي، وتقنية الأجهزة الطبية، وبجامعة الملك سعود في درجة البكالوريوس حصل برنامج دكتور بصريات على الاعتماد الأكاديمي، وفي درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية كذلك، واعتمد في جامعة الطائف برنامجا اللغة الإنجليزية وعلوم المختبرات الإكلينيكية في درجة البكالوريوس.

برامج اعتمدتها الهيئة بالجامعات

