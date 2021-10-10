تدشين دبلوم يستهدف أخصائيي التمريض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن تجمع المدينة المنورة الصحي أمس دبلوم التمريض المتقدم للرعاية الصحية المنزلية، والذي يستهدف أخصائيي التمريض لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية للحصول على تصنيف أخصائي أول تمريض متخصص في الرعاية الصحية المنزلية ليخدم كبار السن والمرضى في منازلهم، وذلك بمقر إدارة الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة. وبين تجمع المدينة المنورة الصحي بأن إدارة الرعاية الصحية المنزلية قد حصلت على الاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 2018م، بسعة 8 مقاعد دراسية ولمدة عامين بهدف تحسين مستوى كادر مقدمي الخدمات الصحية.



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