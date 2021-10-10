جامعة القصيم تستضيف معسكر «طويق 1000 »

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وتأتي استضافة الجامعة لمعسكر طويق 1000، انطلاقا من دورها الوطني ورسالتها الأكاديمية والتعليمية والمجتمعية لتأهيل شباب الوطن وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة، كما تأتي كخطوة متقدمة لاستثمار العقول البشرية من طاقات الشباب والشابات للنهوض بالوطن عالميا، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويهدف المعسكر الذي تستضيفه الجامعة ويستمر لمدة 3 أشهر وينتهي بالتوظيف، إلى تأهيل الكفاءات والكوادر الشابة من خريجي وخريجات كليات علوم الحاسب الآلي في منطقة القصيم في أحدث المجالات التقنية، حيث سيتدرب الطلاب والطالبات على التقنيات المتقدمة في البرمجة والذكاء الاصطناعي على أيدي خبراء في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالتعاون مع شركة «قوقل».
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