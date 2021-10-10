شكرا لقرائتكم خبر تفعيل العيادات الافتراضية في 100 منشأة صحية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعل تجمع المنطقة الشرقية الصحي خدمة العيادات الافتراضية بمختلف تخصصاتها في 100 منشأة صحية، وذلك منذ بدء الخدمة في مارس 2020م وحتى الآن.

وأوضح التجمع أنه خلال هذه الفترة جرى تنفيذ 28,081 موعدا افتراضيا، من خلال 911 طبيبا وممارسا صحيا، في 65 عيادة مختصة ومختلفة، وذلك في 19 مستشفى، و81 مركز رعاية صحية أولية، ومستشفى تخصصي واحد.

وتنوعت العيادات الافتراضية الحالية، ومن أبرزها طب الأسرة، وإرشادات العلاج الطبيعي، وتخصصات التأهيل المختلفة، وطب الباطنة بتخصصاته المتعددة، والاستشارات الدوائية التي يقدمها الصيادلة، والطب المنزلي لكبار السن، والعيادة النفسية، وبرامج عيادات الإقلاع عن التدخين والمدرب الصحي.