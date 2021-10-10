محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة. وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة. المغرب تسجل 386 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-10 سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة. وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة. 10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 07:17 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة. وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة. ، المغرب تسجل 386 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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