- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن العميد الركن تركي المالكي اليوم الأحد تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر.
وأوضح المالكي في تصريحات له أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين فيها خلال الـ96 ساعة الماضية.
وطالب العميد المالكي المنظمات الأممية والدولية بتحمُّل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 09:38 PM
خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر"التحالف": تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين
أعلن العميد الركن تركي المالكي اليوم الأحد تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر.
وأوضح المالكي في تصريحات له أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين فيها خلال الـ96 ساعة الماضية.
وطالب العميد المالكي المنظمات الأممية والدولية بتحمُّل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.
، "التحالف": تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التحالف": تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.