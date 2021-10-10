شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «التحالف»: العمليات الجوية أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تدمير ١٥ آلية عسكرية للمليشيا وخسائر بشرية ٤٠٠ عنصر إرهابي

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف الجوية على مدى ١٨ يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية.

وقال "المالكي": "نفذنا (١١٨) استهداف لحماية المواطنيين اليمنيين بالعبدية خلال الـ ٩٦ ساعة الماضية".

وأشار إلى تدمير (١٥) آلية عسكرية للمليشيا وخسائر بشرية تجاوزت (٤٠٠) عنصر إرهابي خلال ٩٦ ساعة الماضية بالعبدية.

وطالب "المالكي"، المنظمات الأممية وغير الحكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.