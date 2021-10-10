شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بينهم في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (10) أشخاص، (7) مواطنين، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المغربية تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأوضح أنه تم القبض عليهم في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة بمدينة الرياض، لوجود خلاف بينهم، فيما تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.