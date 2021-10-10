معايير عالية ترسم معالم مستشفى الحجون بالتوسعة الثالثة للمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على امتداد شارع الحجون بالعاصمة المقدسة يبرز معلم مستشفى المسجد الحرام «مستشفى الحجون» ضمن التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف. ويستهدف المستشفى في حال اكتماله تقديم الرعاية الصحية لزوار ومعتمري وحجاج بيت الله الحرام، خاصة بعد ربط موقعه بأنفاق موصلة للساحات الشمالية بالمسجد الحرام. وصمم المستشفى بمعايير عالية تحقق سبل الراحة والطمأنينة لزوار الحرم المكي الشريف من حجاج ومعتمرين، وتضمن تقديم أرقى الخدمات الصحية بمختلف التخصصات الطبية. في المقابل تربط أنفاق المنطقة الشمالية خارج الحرم والتوسعة، وتضم 5 أنفاق لنقل الحركة من الحرم إلى منطقة الحجون وجرول، خصص أربعة منها لنقل ضيوف بيت الله الحرام، فيما خصص الخامس للطوارئ والمسارات الأمنية، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 5300م. مستشفى الحجون الجديد:





200 سرير سعته



178,950 م2 مساحة المباني



22,060 م2 مساحة الأرض



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