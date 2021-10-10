القبض على عشريني تحرش بامرأة بألفاظ نابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في عقده الثاني من العمر، تحرش بامرأة في مكان عام بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الاجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.



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