شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 7 مخالفين متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الالكترونية أسفرت عن القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاء لممارسة نشاطهم.
وضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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