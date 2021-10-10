شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 4 أطنان خضراوات فاسدة في أسواق عشوائية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المسفلة 5 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر، وأتلفت 4 أطنان من الخضراوات والفواكه الفاسدة رصدت لدى الباعة الجائلين المخالفين، خلال حملة نفذتها الأمانة بالتعاون مع إدارة العامة للنظافة وبمشاركة الدوريات الأمنية، على المنشآت في حي النكاسة العشوائي وسوق الخالدية العشوائي وحارة الأشراف وحوش بكر.

وبينت أن الجولات أسفرت عن مصادرة خضراوات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 50 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية غسيل السيارات.

كما نفذت بلدية المسفلة الفرعية حملة رقابية على الورش في حي المنصور ضمن نطاق البلدية الإشرافي، نتج عنها إغلاق 5 ورش مخالفة تعمل دون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة إصلاح السيارات بداخله طرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى مصادرة 20 طنا من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فورا.

من جانب آخر أزالت بلدية العزيزية الفرعية 27 لوحة إعلانية مشوهة للمظهر العام ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، شملت لوحات إعلانية وإرشادية مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات في الشوارع والطرق الرئيسة.

من جهة أخرى عالجت أمانة العاصمة المقدسة التشوه البصري بمنطقة تقاطع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) مع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (السيل-الطائف) ومنطقة تقاطع جبل ثور بمكة.

ووقع أمين العاصمة عقدين مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات العامة بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 700 ألف ريال ولمدة ثلاثة أشهر ميلادية؛ لتنفيذ الأعمال المتعلقة بعملية المعالجة للموقعين، وإزالة عناصر التشوه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري (بالدائري الرابع).

كما أبرمت الأمانة عقدا لتشغيل وصيانة النوادي والملاعب والساحات بمكة المكرمة بمبلغ 4.911.000 ريال لمدة ثلاث سنوات ميلادية لضمان الأداء الأمثل لهذه الملاعب والساحات على مدار العام، وتوفير الخدمات الترفيهية والرياضية لسكان مدينة مكة المكرمة.