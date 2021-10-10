شكرا لقرائتكم خبر تحرير 481 مخالفة وإغلاق 16 منشأة بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3097 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت غير الملتزمة عبر مركز البلاغات لمعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 481 مخالفة وإغلاق 16 منشأة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.