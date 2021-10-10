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محمد بن مسعود - الدمام - يشكّل انتشار "الحمير" خطرًا جسيمًا على حياة سالكي طريق الفرعة - النماص، حيث تنتشر بشكل يثير القلق والمخاوف، على جنبات طريق الفرعة - النماص، خصوصًا في ساعات الليل، ما يهدد حياة سالكي الطريق.
وطالب سالكو الطريق من الجهات المعنية، اتخاذ الحلول العاجلة، والحد من انتشار "الحمير" قبل وقوع أي حادث، وإزهاق الأرواح - لا قدّر الله -.
وكانت "الخليج 365" نشرت أمس، مناشدة مرتادي حدائق ومتنزهات النماص، بوضع حلول جذرية لانتشار القطط والقرود والكلاب داخل مواقع التنزه.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:46 PMبعد الكلاب والقطط والقرود.. "الحمير" تهدد حياة سالكي "فرعة النماص"
يشكّل انتشار "الحمير" خطرًا جسيمًا على حياة سالكي طريق الفرعة - النماص، حيث تنتشر بشكل يثير القلق والمخاوف، على جنبات طريق الفرعة - النماص، خصوصًا في ساعات الليل، ما يهدد حياة سالكي الطريق.
وطالب سالكو الطريق من الجهات المعنية، اتخاذ الحلول العاجلة، والحد من انتشار "الحمير" قبل وقوع أي حادث، وإزهاق الأرواح - لا قدّر الله -.
وكانت "الخليج 365" نشرت أمس، مناشدة مرتادي حدائق ومتنزهات النماص، بوضع حلول جذرية لانتشار القطط والقرود والكلاب داخل مواقع التنزه.
، بعد الكلاب والقطط والقرود.. "الحمير" تهدد حياة سالكي "فرعة النماص" ،
المصدر : الخليج 365
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