- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.
ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.
ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".
معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-10
ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.
ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.
ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
07:38 PM
تحضيراً لمنافسات الجولة الثامنة من الدوري
ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.
ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.
ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".
، معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.