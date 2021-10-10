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محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد ملعب "أليانز ستاديوم" في مباراة تحديد المركز الثالث.
منح نيكولو باريلا التقدم لإيطاليا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 47 وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من علامة الجزاء قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
ويتواجه في وقت لاحق من اليوم المنتخبان الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "سان سيرو".
على حساب بلجيكا.. إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأممصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-10
حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد ملعب "أليانز ستاديوم" في مباراة تحديد المركز الثالث.
منح نيكولو باريلا التقدم لإيطاليا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 47 وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من علامة الجزاء قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
ويتواجه في وقت لاحق من اليوم المنتخبان الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "سان سيرو".
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:52 PM
حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد ملعب "أليانز ستاديوم" في مباراة تحديد المركز الثالث.
منح نيكولو باريلا التقدم لإيطاليا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 47 وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من علامة الجزاء قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
ويتواجه في وقت لاحق من اليوم المنتخبان الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "سان سيرو".
، على حساب بلجيكا.. إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأمم ،
المصدر : الخليج 365
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