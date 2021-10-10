، مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ويقام المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات في ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية " بجدة عند الساعة "6:30" مساءً.
وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي من المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
يشار إلى أن الأخضر السعودي يحتلّ المرتبة الثانية في مجموعته برصيد 9 نقاط، لكن يتخلف عن المنتخب الأسترالي متصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، مقابل 3 نقاط لكلٍّ من: عمان واليابان والصين، في حين بقي فيتنام خاليًا من النقاط.
مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-10
يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ويقام المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات في ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية " بجدة عند الساعة "6:30" مساءً.
وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي من المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
يشار إلى أن الأخضر السعودي يحتلّ المرتبة الثانية في مجموعته برصيد 9 نقاط، لكن يتخلف عن المنتخب الأسترالي متصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، مقابل 3 نقاط لكلٍّ من: عمان واليابان والصين، في حين بقي فيتنام خاليًا من النقاط.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:50 PM
يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ويقام المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات في ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية " بجدة عند الساعة "6:30" مساءً.
وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي من المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
يشار إلى أن الأخضر السعودي يحتلّ المرتبة الثانية في مجموعته برصيد 9 نقاط، لكن يتخلف عن المنتخب الأسترالي متصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، مقابل 3 نقاط لكلٍّ من: عمان واليابان والصين، في حين بقي فيتنام خاليًا من النقاط.
، مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصين ،
المصدر : الخليج 365
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