بالفيديو.. طبيب سعودي يكشف شرط تخفيف الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أشاد الطبيب فؤاد سندي، بقرارات وزارة الصحة بضرورة تلقي جرعتي اللقاح لكل المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مؤكدًا أنها خطوة تساعد على محاصرة فيروس كورونا، والحفاظ على الحياة العامة وتحصين الجميع ضد مضاعفات الإصابة بكوفيد – ١٩.

وأوضح سندي طبيب أسرة ومختص في الشأن الصحي، خلال حلوله ضيفا على برنامج نشرة النهار عبر قناة الإخبارية، أنه يتوقع خلال الفترة الماضية تخفيفًا للإجراءات الاحترازية مع ارتفاع نسبة التحصين «بجرعتين» في ‎المملكة.

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