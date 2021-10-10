تعميم «عاجل» من «التعليم» بشأن المبالغ المصروفة لبند النشاط الثقافي والرياضي.. ومهلة أخيرة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم «عاجل جدًا» من وزارة التعليم، بشأن طلب استعادة المبالغ المصروفة لقاء بند النشاط الثقافي والرياضي من الميزانية التشغيلية للفصل الأول للعام الدراسي 1442 هـ، في ظل الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم طالبت المدارس بسرعة إعادة المبالغ المصروفة لها من بند النشاط الثقافي والرياضي من الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول لعام 1442 هـ، وإيداعه في حساب الإدارة (الميزانية التشغيلية)، وتزويد مدير الإدارة المالية بصورة من قسيمة الإيداع والاحتفاظ بالأصل لدى إدارة المدرسة، في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه.

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