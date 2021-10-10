بالفيديو.. أخصائية تحذر: شيء واحد وراء الكثير من الأمراض العضوية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت الدكتورة عبير رشيد مدير مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من عدم التعامل مع الاضطرابات النفسية بشيء من التهاون، مشددًّا على أنها تؤثر على صحة الجسد ومن الممكن أن تتسبب في أمراض عضوية.

وقالت مدير مركز الارشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، خلال حلولها ضيفة على برنامج نشرة النهار على قناة الاخبارية، أن الاضطرابات النفسية لها تبعية عضوية، مثل اضطراب الهلع فهو في الأساس اضطراب نفسي لكنه يتسبب في الإصابة بأمراض عضوية، مؤكدة أن كثيرًا من الأمراض العضوية سببها اضطراب نفسي.

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