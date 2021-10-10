بينها أسباب غير متوقعة.. استشاري:  6 عوامل قد تسبب الإصابة بـ«سرطان الثدي»

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري جراحة الأورام السرطانية يوسف العبدالكريم، إن التأخر في سن الزواج، وكثرة استخدام موانع الحمل؛ تعد من أسباب الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضح العبدالكريم في تصريحات لقناة «الإخبارية»: "هناك علاجات تُطرح بشكل تعاوني يعني ليس جراحة فقط أو علاج إشعاعي فقط وإنما تتضافر العلاجات لتعطي أفض النتائج، والفحص المبكر مهم جدا، ولو أثبت إصابة معينة قد يكون من السهل علاجها قبل تفاقم الحالة".

أما عن أسباب الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء فقال إن منها: "زيادة الوزن، والحياة الكسولة والتدخين، والتأخر في الزواج والتأخر في الإنجاب وكثرة استخدام موانع الحمل للسيدات العاملات كلها عوامل وأسباب قد تسبب الإصابة بسرطان الثدي".

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