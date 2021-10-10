شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية لإطالة أمد النزاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، ما قامت به الميليشيات الحوثية من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال أبو الغيط في بيان اليوم، إن هذه الهجمات الإجرامية والموجهة ضد أهداف مدنية، تُعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة.

وأضاف أن الحوثيين رفضوا حتى الآن جميع المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، قائلا: "للأسف إن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب".