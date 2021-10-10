شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش أوجه التعاون مع نظيرته بدولة كوسوفو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو دونيكا قيرفالا، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.