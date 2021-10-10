شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 10 خدمات إلكترونية لتطوير الأنظمة الإجرائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للتحول الرقمي خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، 10 خدمات إلكترونية تُعزز من تطوير الأنظمة الإجرائية في الأمانة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والموظفين وسرعة إنجاز الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن الخدمات إلكترونية تتضمن (تطوير نظام القرارات المساحية، حزمة تحديثات لنظام المسار السريع لأبراج الجوال، أتمتة أعمال منح الأوامر السامية المنقولة من مناطق أخرى، الاستبيانات الإلكترونية لتطوير الموارد البشرية، تطوير النظام الإلكتروني للتدريب التعاوني، أتمتة تقييم الموظفين والمراقبين لمعالجة التشوه البصري، تطوير نظام الاستعلام عن الموظف من قبل إدارة تطوير الموارد البشرية، تطوير النظام الإلكتروني لموسم صرام التمور 2021، تطوير نظام مسابقة الميادين، إطلاق خدمة مسابقات اليوم الوطني).

وبين أنه جرى إطلاق 6 منصات إلكترونية خدمية تتمثل في (منصة استقطاب الكفاءات عبر حزمة من الخدمات، خدمة إصدار شهادة الالتحاق بالبرامج التطوعية لموظفي الأمانة، منصة برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، النظام الإلكتروني لإدارة حجز قاعة هجر، منصة البطاقات الإلكترونية التعريفية للموظفين، خدمة تقييم المراقب بعد زيارته للنشاط التجاري)، لافتاً إلى أن ذلك ضمن خطتها التطويرية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بدوره أشار المدير العام للإدارة العامة للتحول الرقمي المهندس محمد الفقير إلى تعزيز الخطوات الرامية إلى تحسين تجربة العميل وتركّز ذلك في 3 عناصر هي "تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خدمات الأمانة الإلكترونية ومنصة بلدي، الرد على استفسارات المستفيدين عبر البريد الإلكتروني والمساعدة الفورية، تقديم خدمات الدعم لشركاء الأمانة عبر منصة إسناد".