شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي بالنيابة صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد أصحاب السمو الأمراء (فيصل، وتركي، وخالد، ونايف، ومتعب، ومنصور، وماجد، وعبدالمحسن) وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء (فيصل، وتركي، وسعود، ومحمد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.