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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.
وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".
العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-10
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.
وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:54 PM
أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.
وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".
، العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية ،
المصدر : الخليج 365
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