، العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".