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محمد بن مسعود - الدمام - قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، اليوم الأحد، تمهيدًا لتعديل حكومي؛ حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.
ونقلت القناة عن مصدر، لم تسمه، قوله: إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي حلف يمين توليه الحكومة في 12 أكتوبر من العام الماضي.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف الخصاونة بتأليف الحكومة، خلفًا لعمر الرزاز الذي شهدت فترته موجة من الاحتجاجات ضد أداء الحكومة.
وشكّل الخصاونة حكومته بينما كانت البلاد تكافح للسيطرة على وباء فيروس كورونا، الذي ألقى بتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية.
الأردن.. استقالة وزراء الحكومة قبيل تعديل حكومي مرتقبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-10
قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، اليوم الأحد، تمهيدًا لتعديل حكومي؛ حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.
ونقلت القناة عن مصدر، لم تسمه، قوله: إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي حلف يمين توليه الحكومة في 12 أكتوبر من العام الماضي.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف الخصاونة بتأليف الحكومة، خلفًا لعمر الرزاز الذي شهدت فترته موجة من الاحتجاجات ضد أداء الحكومة.
وشكّل الخصاونة حكومته بينما كانت البلاد تكافح للسيطرة على وباء فيروس كورونا، الذي ألقى بتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:46 PM
قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، اليوم الأحد، تمهيدًا لتعديل حكومي؛ حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.
ونقلت القناة عن مصدر، لم تسمه، قوله: إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي حلف يمين توليه الحكومة في 12 أكتوبر من العام الماضي.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف الخصاونة بتأليف الحكومة، خلفًا لعمر الرزاز الذي شهدت فترته موجة من الاحتجاجات ضد أداء الحكومة.
وشكّل الخصاونة حكومته بينما كانت البلاد تكافح للسيطرة على وباء فيروس كورونا، الذي ألقى بتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية.
، الأردن.. استقالة وزراء الحكومة قبيل تعديل حكومي مرتقب ،
المصدر : الخليج 365
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