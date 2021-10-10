- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.
وأكدت الوزارة على أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.
وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.
وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 07:47 PM
أكدت: تقف خلفه قوى الشر وليس موجّهًا ضد الحكومة الشرعية فحسب بل للشعب اليمني بكامل أطيافه"الخارجية" تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية
أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.
وأكدت الوزارة على أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.
وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.
وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
، "الخارجية" تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخارجية" تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.