محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت 880 دراجة.. ودعت للالتزام بقواعد النظام أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت 880 دراجة آلية مخالفة". جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. 10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 07:27 PM ضبطت 880 دراجة.. ودعت للالتزام بقواعد النظام "المرور": بدء حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة "المرور": بدء حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت 880 دراجة آلية مخالفة". جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، "المرور": بدء حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة ،

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