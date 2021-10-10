متى سنعود للحياة الطبيعية ونبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث «الصحة» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر الصحة الأسبوعي اليوم، إن هناك تقييمًا من قبل الجهات المختصة والمعنية، مشيرًا إلى أنها ترصد دائمًا الأوضاع وتضع أفضل الممارسات وأفضل الإجراءات للمراحل المقبلة.

وأشار متحدث الصحة، إلى أنه لدينا ثقة تامة، فكما نجحنا في الفترات السابقة، فإننا على يقين بأننا سننجح في الفترة المقبلة.

وأوضح العبدالعالي، أن أي إجراءات سيتم اتخاذها أو أي تقييم ينتج عنه أي تغييرات أو اتخاذ إجراءات بشأن الإجراءات الاحترازية، هي أمور نحن على ثقة فيها، إلا أن «الأمر الأهم» أنه على الأفراد التقيد بالإجراءات الاحترازية، والمبادرة باستكمال الجرعات، للمضي قدمًا نحو التخلص من الجائحة.

وكان متحدث «النقل»، قال في كلمته خلال مؤتمر الصحة الأسبوعي اليوم، إنه «يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%».

وتابع الزويد: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.

وأشار متحدث «هيئة النقل»، إلى أنه يجب على كافة المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة، مطالبًا بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة الرحلة في وسائل النقل العام.

وأكدت الهيئة العامة للنقل، أن التحصين بجرعتين شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل العام في المملكة، اعتبارًا من اليوم الأحد ١٤٤٣/٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، باستثناء الحالات غير الملزمة بتلقي اللقاح وفق تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن وسائل النقل العام، تشمل: مركبات الأجرة، الحافلات، العبارات، القطارات.