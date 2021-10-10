برنامج ريف يعلن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج ريف، الأحد، إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين، موضحًا أن أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ قد تختلف من بنك لآخر.

جاء ذلك في رد على أحد المستفيدين استفسر بشأن موعد إيداع الدعم للأسر المستفيدة والأسر المنتجة.

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة؛ حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

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