متحدث «النقل» يكشف أبرز البروتوكولات المتبعة ونسبة الركاب في وسائل النقل العام

الرياض - محمد عبدالله - كشف صالح إبراهيم الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أبرز البروتوكولات المتبعة في وسائل النقل العام.

وقال متحدث «النقل»، في كلمته خلال مؤتمر الصحة الأسبوعي اليوم، إنه «يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%».

وتابع الزويد: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.

وأشار متحدث «هيئة النقل»، إلى أنه يجب على كافة المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة، مطالبًا بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة الرحلة في وسائل النقل العام.

وأكدت الهيئة العامة للنقل، أن التحصين بجرعتين شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل العام في المملكة، اعتبارًا من اليوم الأحد ١٤٤٣/٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، باستثناء الحالات غير الملزمة بتلقي اللقاح وفق تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن وسائل النقل العام، تشمل: مركبات الأجرة، الحافلات، العبارات، القطارات.