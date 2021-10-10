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«الداخلية»: 3 مناطق الأعلى تسجيلا لمخالفات «كورونا» في المملكة خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل 23 ألفًا و185 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس ، خلال أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية، إن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ(8914)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(4002)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2202)، ومنطقة القصيم بـ(1806)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1775)، ومنطقة الجوف بـ(1285)، ومنطقة حائل بـ(972)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(594)، ومنطقة عسير بـ(411)، ومنطقة الباحة بـ(393)، ومنطقة جازان بـ(391)، ومنطقة تبوك بـ(351)، ومنطقة نجران بـ(89) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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